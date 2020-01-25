Приметы и суеверия на Татьянин день: что запрещено делать 25 января
Сегодня в России отмечают целых два праздника – День российского студенчества и День ангела всех Татьян. "Утро" рассказывает, что нельзя делать 25 января, в Татьянин день, согласно традициям и суевериям.
К празднику следует прибрать свое жилище. Святая Татьяна, которая покровительствует женщинам и студентам, не любит беспорядка. При этом 25 января уборку затевать не стоит, лучше навести чистоту заранее, иначе в семье будут ссоры. В Татьянин день нельзя отказывать в помощи и ругаться с родными и друзьями. Родителям не стоит критиковать детей – это может обернуться горем в семье.
Студентам же, чтобы успешно учиться весь год и быть удачливыми, в Татьянин день нельзя выносить мусор. Кроме того, 25 января, по приметам, нужно провести весело и шумно.
Дамам, которые носят имя святой, нужно обязательно сходить в храм и обратиться к своей покровительнице с благодарностью.
В Татьянин день можно предсказать, какими будут весна и лето. Если 25 января пришло потепление, лето будет жарким. А выглянувшее солнце говорит о ранней весне, отмечает сайт Kaspyinfo.
Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на выходные.
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