Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

Ближайшие дни, 24 и 25 января, астрологи некоторым знакам рекомендуют провести вне дома, а другим покидать жилье просто запрещают. Узнать, как провести выходные, можно в гороскопе для всех знаков зодиака.

Овен

Скорее всего, ближайшие выходные представители этого знака проведут в работе. Кому-то придется закрывать рабочие вопросы, кому-то заниматься домашними делами. Отдохнуть в ближайшие дни не получится, но все усилия Овнов окажутся не напрасными.

Телец

Тельцам субботу и воскресенье стоит побыть дома. Выходные – лучший момент, чтобы провести время с семьей, переставить мебель или просто расслабиться на диване. На улице Тельцов поджидает сразу несколько опасностей: есть риск попасть в аварию, нарваться на грабителя или получить серьезный ушиб.

Близнецы

Этому знаку 25 и 26 января стоит как можно больше времени проводить на улице. Поездка за город, катание на коньках или обычная прогулка – все это пойдет на пользу уставшим Близнецам. Астрологи считают, что активные выходные помогут вам сменить обстановку.

Рак

В эти выходные Раки будут нарасхват. Друзья, родственники и любимый человек будут требовать вашего внимания. В субботу гороскоп советует, как можно больше времени провести с семьей, а вот воскресенье посвятить себе – посмотреть любимый фильм, расслабиться в ванне или почитать.

Лев

Для Львов выходные пройдут незаметно. Скорее всего, представители этого знака будут заняты решением сразу множества вопросов. Выйти из дома у Львов не получится, впрочем, астрологи и не советовали бы это делать. Гороскоп советует вам поберечь силы на следующую неделю.

Дева

В ближайшие выходные Девы смогут совершить выгодную покупку или заключить важную сделку. Также у представителей этого знака появится шанс подзаработать. Астрологи советуют не отказываться от любых возможностей: все решения, принятые в выходные, окажутся удачными.

Весы

В эти выходных Весов ждет маленький медовый месяц. Возможно, вы встретите вторую половинку или помиритесь с любимым человеком. В любом случае субботу и воскресенье лучше провести не в одиночку, например, устроить романтический ужин.

Скорпион

Главная задача для Скорпионов 25 и 26 января – это провести выходные с минимальными потерями. Будет казаться, что все валится из рук, а все проблемы падают вам на голову непонятно откуда. Звезды советует принимать все испытания спокойно и постепенно решать их. Выходить из дома в эти нужно только в случае необходимости.

Стрелец

Стрельцы в эти выходные будут полны сил и энтузиазма. Гороскоп для всех знаков советует вам воплощать внезапно появляющиеся желания в жизнь и ни в коем случае не сидеть дома целый день. Идеальным завершение субботы станет ужин с друзьями или любимым человеком.

Козерог

Лучшие способ провести выходные для Козерогов – это уехать из города. Небольшое путешествие позволит перезагрузиться и найти ответы на вопросы, которые вас давно мучают. В поездку можно отправиться даже в одиночку – в путешесвтвии ждут интересные знакомства.

Водолей

Водолеям в эти выходные вряд ли удастся полноценно отдохнуть. Придется решать рабочие вопросы, помогать близким и разгрести накопившиеся дела по дому. Звезды советуют использовать время на выходных по максиму, тогда на неделе появится неожиданный выходной.

Рыбы

В ближайшие выходные Рыбам соблаговолит удача. Вы можете заняться спортом, встретиться с друзьями или провести время в кругу семьи. Каждое решение окажется правильным, а вам удастся насладиться отдыхом в любом случае. Звезды также советует уделить хотя бы немного времени своему здоровью.

Таков подробный астрологический прогноз на ближайшие выходные. До этого "Утро" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020.