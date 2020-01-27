Гороскоп на 27 января: кому повезет сегодня
Понедельник, 27 января, – хорошее время для того, чтобы начинать новые дела. Подробнее узнать о событиях грядущего дня можно в гороскопе "Утра" для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуют ориентироваться только на свои желания. Гороскоп советует им ненадолго стать эгоистами и воплощать свои мечты в жизнь – ничего постыдного в этом нет.
Телец
Тельцам сегодня, возможно, придется пережить неудачу, но расстраиваться не стоит: после падения обязательно будет подъем. Рассчитывать сегодня на других людей не нужно – представители этого знака сами смогут добиться желаемого.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит проявить твердость характера. Перестаньте потакать другим и становитесь лидерами – все необходимые для этого качества у вас уже есть.
Рак
Ракам 27 января стоит быть терпеливее и обдумывать каждый свой шаг. Не бойтесь совершить ошибку, главное – осознавать, что именно с вами произошло. Это поможет изменить план действий и стать сильнее.
Лев
Львы сегодня будут вдохновлять всех окружающих. Наслаждайтесь вниманием к себе и не сдавайте позиций. Сегодня вы – пример для подражания.
Дева
Одно из преимуществ Дев – это их спонтанность. Сегодня это качество вам пригодится. Используйте свою гибкость и быстрый ум для решения возникающих проблем. Ваша интуиция сегодня будет очень сильна.
Весы
Гороскоп предписывает Весам 27 января не взваливать на себя слишком много обязанностей. Не стоит с ходу врываться в рабочую неделю и брать на себя все дела. Лучше действовать спокойно и осторожно.
Скорпион
Гороскоп на этот день гласит, что Скорпионам сегодня предстоит решать много финансовых вопросов. Спешить в таких делах нельзя – тщательно проверяйте документы, пересчитывайте деньги и смело отказывайтесь от сомнительных сделок и предложений.
Стрелец
Сегодня день для Стрельцов будет складываться очень удачно. Любое ваше дело завершится успехом, а радость победы лучше разделить с близкими – это укрепит ваши отношения.
Козерог
Козерогам пора набраться смелости и разрешить давний конфликт. Не стоит замалчивать обиду, лучше разобраться во всем сейчас, пока ситуация не стала критической. Станьте ненадолго более мягким и не бойтесь показать свои чувства.
Водолей
Главное для Водолеев сегодня – это тщательно распланировать свой день. Составьте план из нескольких небольших действий и отмечайте достижение цели. Это поможет вам стать увереннее в себе и провести день с пользой.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит прислушаться к своему здоровью. Возможно, организм уже долгое время сигнализирует вам о проблемах – самое время обратить на него внимание. Также сегодня астрологи рекомендуют Рыбам отказаться от вредной пищи, пишет "Пятый канал".
Таков астрологический прогноз на день. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
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