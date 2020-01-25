Секрет мужской силы кроется в бобровой струе

Многие мужчины после 60 лет сталкиваются с проблемами эрекции. Однако не допустить развития импотенции поможет необычная настойка, приготовленная в домашних условиях. "Утро" делится рецептом напитка, который поможет не упасть в грязь лицом в постели.

Измельченные 100 грамм бобровых желез, которые стоит приобрести у охотника, залить 500 мл водки или спирта, разбавленного до 50-60 градусов. Смесь оставить настаиваться на три дня, периодически взбалтывая. После этого продукт переместить в другую посуду и разбавить алкоголем, чтобы она приобрела светло-коричневый цвет. Объем жидкости зависит от получившейся концентрации.

Как уверяет автор канала "Хэлстеин" в Яндекс.Дзене, употреблять настойку стоит трижды в день по одной столовой ложки перед едой. Либо можно пить 50 мл этой смеси перед ужином. По информации портала Men Potency, поднимет потенцию также настойка из женьшеня, имбиря и сок сельдерея. Однако перед употреблением любой настойки, приготовленной по народным рецептам, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить организму.

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