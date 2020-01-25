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Отметить столетний юбилей: секреты долгожителей

Отметить столетний юбилей: секреты долгожителей
Фото: J.M. Guyon/CandyBox/www.globallookpress.com
Рацион – одно из важнейших условий для продления молодости

Вместо того, чтобы глотать таблетки, нужно в первую очередь обратить внимание на то, что мы едим.

Внуки одного из долгожителей раскрыли секрет молодости. По их словам, дед следовал всю жизнь простому правилу. Каждый день он съедал столовую ложку лимона с медом. Делать это нужно перед едой. Мужчина, к слову, прожил ровно сто лет.

Рецепт эликсира молодости: понадобится один-два лимона и мед. Плоды как следует вымыть и порезать кубиками. Насыпать в пол-литровую стеклянную банку. Сверху должно остаться сантиметра два свободного места, чтобы залить лимон медом. Банку нужно закрыть крышкой и дать постоять при комнатной температуре два-три дня.

Еще одним из "секретов" долгожителя была тутовая водка, пишет автор канала "Кулинария от VosMarket" в "Яндекс.Дзен". Каждый день во время еды он выпивал по 30-50 граммов. Но здесь уже лучше посоветоваться с врачом, дабы не навредить организму алкоголем.

Ранее "Утро" писало, что следует есть после 50 лет, чтобы продлить молодость.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Оптыть, рецепт из страны лимонии. А, тутовый самогон на завтрак, обед, полдник и ужин надо накатывать?
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