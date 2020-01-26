Чудо природы: ягода поднимет потенцию после 60 лет
Пенсионерам следует особенно тщательно следить за здоровьем. Чтобы организм не давал сбоев, необходимо обеспечивать его витаминами. Особенно актуально это зимой, в сезон гриппа и простуд. Черная смородина – поистине кладезь ценных веществ. Ее употребление не только повысит потенцию у пожилых мужчин, но и поможет укрепить иммунитет.
В ароматных ягодах, которые в холодное время года можно купить в замороженном виде, содержится большое количество витамина С, улучшающего состояние сосудов и укреплению иммунитета. Также они богаты витамином Е, который снижает в крови уровень холестерина и также благотворно влияет на сердце и сосуды, что напрямую связано с качеством сексуальной жизни. Проблемы с потенцией могут возникать в том числе из-за плохого притока крови к половым органам. Полезна для сосудов и никотиновая кислота в составе ягод, а витамин В2 помогает бороться со стрессом, нормализуя работу нервной системы.
Полезна черная смородина и для женщин – она низкокалорийна, всего 44 ккал в ста граммах. Ее можно смело есть на диете. Кроме того, употребление этих ягод сглаживают проявления климакса, отмечает портал korocha31.
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