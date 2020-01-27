Сложившаяся ситуация угрожает жизни и здоровью людей

Власти Новосибирска ввели режим ЧС в городе из-за скопившихся осадков. При этом обильные снегопады продолжаются. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщает "ФедералПресс", общественный транспорт работает плохо, а на дорогах увеличилось число ДТП. Реальную угрозу для жизни и здоровья граждан создает также запоздалое реагирование оперативных служб.

В этой связи мэрия решила привлечь дополнительную технику для вывоза и утилизации снега с дорог и дворов.