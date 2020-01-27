Священнослужитель ушел из жизни 26 января

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина пройдет в храме у Никитских ворот. Его проведет секретарь патриарха Кирилла – протопресвитер Владимир Диваков.

Напомним, о кончине священнослужителя стало известно в воскресенье, 26 января. Ему был 51 год, уточняет телеканал "360". Причиной смерти стал внезапный приступ.