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Стало известно место отпевания протоиерея Всеволода Чаплина

Священнослужитель ушел из жизни 26 января

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина пройдет в храме у Никитских ворот. Его проведет секретарь патриарха Кирилла – протопресвитер Владимир Диваков.

Напомним, о кончине священнослужителя стало известно в воскресенье, 26 января. Ему был 51 год, уточняет телеканал "360". Причиной смерти стал внезапный приступ. 

Сергей САЗОНОВ

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