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"Пока, Миша!": жители Чувашии радуются уходу главы Республики

"Пока, Миша!": жители Чувашии радуются уходу главы Республики
Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press|www.globallookpress.com
"Мочителя" журналистов проводили салютом

Главу Чувашии Михаила Игнатьева, уволенного сегодня президентом России Владимиром Путиным со своего поста, жители Республики провели весело и с фейерверком.

Видео торжества по поводу изгнания начальника, грозившего "мочить" представителей СМИ и заставлявшего, аки щенка, подпрыгивать за ключами офицера МЧС во время официальной церемонии вручения машин сотрудникам пожарной охраны, опубликовал Telegram-канал Mash.

"Люди довольны, их можно понять. Чиновник, которого президент уволил за хамство и неуважение к людям. Чем не повод для радости? Этот звоночек звучит для всех коллег Игнатьева", – говорится в соцсети.

На кадрах видно, как кто-то выложил на снегу надпись "Пока, Миша!", а потом произвел под смех присутствующих маленький салют.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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