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Дополненная реальность в «Европейском» стиле от Года Нисанова и Зараха Илиева

Дополненная реальность в «Европейском» стиле от Года Нисанова и Зараха Илиева
Новый технологичный кинотеатр откроется в ТРЦ "Европейский" Года Нисанова и Зараха Илиева. Фото: Пресс-служба
Год Нисанов и Зарах Илиев инвестируют в новейшие технологии: кинотеатр будущего откроется в торговом центре «Европейский» на Киевской

Кино с ощущением полета

Группа компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева осуществляет совместный проект с южнокорейской компанией CJ 4DPLEX и объединенной сетью российских мильтиплексов – "Кино Окко", "Синема парк", "Формула кино" – по созданию первого в стране кинотеатра с технологией ScreenX. Работы начались в прошлом году и закончатся в текущем.

Технология ScreenX сегодня считается самой авангардной и делает только первые шаги в массовом кинопрокате. Суть ее в создании панорамной проекции изображения на трех огромных экранах с углом обзора в 270 градусов.

Особенности расположения экранов и специальные приемы съемки имитируют эффект "дополненной реальности", когда зрители ощущают, что они находятся в центре событий, реально участвуют в действии, перемещаются в пространстве, летают, падают или парят на высоте. Эта симуляция ощущений и чувств создается с помощью довольно сложной системы высокоточного электронного оборудования, компьютерной графики и акустических установок.

Первые фильмы с поддержкой ScreenX уже выпустила компания Disney. Свидетели утверждают, что фильмы ужасов и триллеры с эффектом погружения приносят немало новых ощущений. В "Европейском" же в ближайшем будущем покажут и российские блокбастеры, снятые в ScreenX технике.

Поражая воображение

Открывая в 2006 году "Европейский" Год Нисанов и Зарах Илиев сразу делали ставку на современный дизайн и высокие технологии нового торгового центра. Амбиции владельцев простирались в далекое будущее. "Европейский" должен был поразить воображение москвичей и гостей столицы не только своим масштабом, но и необычайным комфортом, современностью и качеством товаров и услуг. Все самое лучшее в одном месте. Сияющие витрины, знаменитые марки одежды и обуви, лучшие рестораны, бутики парфюмерии и галантерея.

Неизбалованные в то время москвичи, преступая порог молла, как будто попадали в другой мир. Самый популярный в Европе, и второй в мире по количеству посетителей в сутки после Dubai Mall, "Европейский" отвечал и продолжает отвечать всем самым высоким требованиям времени.

Новая концепция в ритейле требовала и нового подхода к организации пространства. Гигантское торговое предприятия должно было стать и зоной досуга и развлечений. Так кинотеатры-мультиплексы стали неотъемлемой частью торгово-развлекательного центра "Европейский" Года Нисанова и Зараха Илиева. А специальные программы с участием звезд шоу-бизнеса и селебритис привлекали все больше посетителей. Популярная группа BrainStorm, легендарный Rammstein, Наталья Орейро, Зинедин Зидан, Сара Джессика Паркер, Антонио Бандерас – вот неполный список звезд мирового класса, встретившихся с фанатами именно в "Европейском".

"Торгово-развлекательный центр "Европейский", – говорит руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, – смело можно назвать одним из самых современных торгово-развлекательных центров столицы. С подачи его владельцев – Года Нисанова и Зараха Илиева – комплекс всегда находит передовые решения для заботы о безопасности и комфорте гостей".

Европейский престиж

Торгово-развлекательный комплекс стал центром жизни не только жителей района. Построенный около старейшего в Москве Киевского вокзала, он повлиял на инфраструктуру города, оказавшись востребованным и у гостей столицы. Большой приток покупателей потребовал создания удобных транспортных развязок, автомобильных парковок, открытия новых маршрутов городского транспорта, приведения в порядок и обновления подъездных путей сообщения Киевского вокзала.

Сама Киевская площадь преобразилась до неузнаваемости. Близость центра Москвы и одного из самых дорогих районов – Кутузовского проспекта – поддержали ориентир на "Европейский". Стало престижным посещать молл, делать там покупки и проводить время.

После традиционных московских универмагов, магазинов ЦУМ и ГУМ, "Европейский" Года Нисанова и Зараха Илиева демонстрировал высокие стандарты мирового уровня, постоянно совершенствуя технологии и дизайн, придавая большое значение комфорту и эстетике. В "Европейский" были привнесены лучшие традиции торговых предприятий такого масштаба. Кроме этого девелоперы считают обязательным использовать ноу-хау, среди которых есть и изобретения одного из совладельцев "Киевской площади", Зараха Илиева. По его чертежам была создана и установлена объемная эмблема "Европейского" в виде огромной буквы "Е", вписанной в глобус. Специально для центра была разработана и смонтирована первая в России кинетическая люстра.

А к Чемпионату Мира по футболу рядом с торговым комплексом установили музыкальный фонтан на открытом воздухе. Струи достигали высоты 22 метра, а насосы пропускали 55 тысяч литров воды за 1 минуту. Благодаря уникальной австрийской компьютерной технологии, фонтан может сыграть множество вариантов светомузыкальных водных композиций. Современные инсталляции с использованием новейших материалов и светотехники стали особой "фишкой" торгового центра "Европейский". Макет Кремля, установленный на площади перед центром, не только способствовал большому притоку посетителей, но и создал особую атмосферу праздника.

Точки притяжения на карте города

Став флагманским проектом холдинга "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, торгово-развлекательный центр "Европейский" является частью огромного девелоперской группы компаний, занятой в том числе в сфере услуг и гостеприимства. Под брендом холдинга собраны самые значимые для Москвы архитектурные объекты. Так, в начале 2000-х годов появление "Европейского" на карте столицы "поддержал" новый знаковый проект. В 2010 году, здесь же, в районе Киевского вокзала, с другой стороны Кутузовского проспекта, холдинг осуществил реновацию и перестройку знаменитой гостинцы "Украина", которая сегодня с успехом принимает тысячи гостей под брендом Radisson Collection.

Фешенебельное здание бывшей сталинской высотки, так же как и модерновый архитектурный комплекс мегамолла, создали особое пространство в городской среде. И если "Европейский" создавался буквально с нуля, то высотка Radisson Collection должна была, сохранив историческую идентичность, стать уникальным, суперсовременным, московским небоскребом. С этой задачей виртуозно справились международная команда архитекторов, инженеров и строителей. Сегодня Radisson Collection является одной из визитных карточек как девелоперского холдинга, так столицы в целом.

Московский ритейл на "Киевской площади"

Имея огромный опыт развития девелоперских проектов, бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов продолжают создавать новые грандиозные проекты. Таким станет новый многофункциональный мегамолл "Щелковский", который готовят к открытию в первой половине этого года. Он будет связан с важнейшим для города транспортным узлом – Центральным автовокзалом. В его проекте сразу было заложено использование передовых инновационных технологий, начиная с архитектурного облика молла в виде огромного корабля, плывущего по волнам, и заканчивая логистическим планированием пространства с новыми дорожными развязками, подъездными путями и автомобильными парковками.

Безусловными лидерами московского ритейла являются и другие проекты "Киевской площади" Года Нисанова и Зараха Илиева. Среди них мебельные мегамоллы "Гранд" в Химках и "Гранд-Юг" (бывший "Электронный рай") на Пражской, автомобильно-сервисный торговый центр "Москва" на Каширском шоссе и другие.

По материалам kp.ru

Вера СВЕТЛОВА

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