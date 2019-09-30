Столичные девелоперы, основатели группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев открыли Общинный центр Объединения горских евреев в Москве.

В Москве открылся Общинный центр Объединения горских евреев. Инициаторами его создания стали бизнесмены, владельцы девелоперского холдинга "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев. Предприниматели известны не только своими бизнес-проектами, но и благотворительными инициативами, направленными, в том числе, на сохранение древней культуры горско-еврейской общины, к которой они принадлежат. Новый общинный центр будет способствовать сплочению диаспоры в столице, а также трансляции традиций этого народа подрастающему поколению.

Не случайно его открытие состоялось в месяце Элул. Традиционно в это время евреи читают покаянные молитвы слихоты. Размышления о прожитом годе и совершенных праведных поступках и ошибках – главное, что занимает мысли верующих в эти дни. И новый общинный центр можно назвать еще одним важным пунктом в личном перечне духовных достижений благотворителей и меценатов Года Нисанова и Зараха Илиева.

Уникальная община

В настоящее время во всем мире насчитывается всего четверть миллиона горских евреев, из которых 160 тысяч проживают в Израиле, 40 тысяч – в США, а следующая по величине диаспора – 30 тысяч человек – в России. Численность московской общины, по разным данным, колеблется от 10 до 15 тысяч человек.



Отличительной особенностью столичной горско-еврейской диаспоры является ее глубинная связь с поселком Красная Слобода в Азербайджане, откуда родом многие члены общины. Год Нисанов и Зарах Илиев тоже являются уроженцами этого небольшого азербайджанского поселка, который издавна считается оплотом ортодоксального иудаизма, пишет "Лента".

Предки горских евреев пришли на земли современного Азербайджана две тысячи лет назад. Выбрав для жизни кусочек земли, отделяемый рекой от мусульманского поселения - ныне городка Кубы, они никогда не враждовали с соседями-мусульманами, но при этом всегда свято хранили свою религию.

Продолжают это делать и жители современной Красной Слободы. Безусловно, в 90-х годах прошлого века их число значительно сократилось после того как многие горские евреи покинули историческую родину. Однако и сейчас там проживает порядка 3 тысяч человек, что делает поселение самым крупным местом компактного проживания горских евреев на территории постсоветского пространства. В слободе в настоящее время открыты для посещения семь синагог, где люди, как и в давние времена, собираются для чтения Торы и молитв. Кроме того, жители поселка помнят и соблюдают многие древние бытовые обряды. Удалось горским евреям сохранить и свой древний язык джуури. Второй родной язык, на котором говорят местные жители – азербайджанский. Третий – конечно русский.

А выходцы из Красной Слободы, на каком бы языке они не говорили – любят посещать историческую родину, особенно в период каких-то важных для людей иудейского вероисповедания событий. Известными земляками, а только в российском списке миллиардеров Forbes значатся четыре горских еврея, в местечке гордятся. Год Нисанов, например, стал первым выходцем из Красной Слободы, избранным на должность вице-президента Всемирного еврейского конгресса – организации, объединяющей общины 115 стран мира. Со своей стороны, многие знаменитые слободчане помогают своей малой родине.

Попечители родины

В частности, не забывают о Красной Слободе Год Нисанов и Зарах Илиев, переехавшие в Москву после развала СССР. Их стараниями, например, в поселении скоро откроется первый в мире музей горских евреев. Он будет размещен в здании восстановленной Кархогской синагоги, которая в советский период использовалась как продуктовый склад. Но уже в скором будущем посетители смогут увидеть в музее уникальные реликвии, книги, национальную одежду и предметы быта малого народа. Эксперты говорят, что после открытия музея туристическая привлекательность этого места, так же как и Азербайджана в целом, значительно повысится.

Надо сказать, что бизнесмены вообще многое делают для республики – на ее процветание направлен целый ряд их инвестиционных и благотворительных проектов. Тот же Нисанов, например, инвестировал средства в реконструкцию местного консервного завода. Когда-то в молодости будущий миллиардер и меценат подрабатывал на этом заводе. Предприятие считалось крупнейшим в районе, а руководил им тогда отец Нисанова. Сегодня для завода закуплено современное оборудование, на предприятии созданы двести рабочих мест.

Также Нисанов и Илиев уже летом следующего года намерены открыть в Азербайджане крупный логистический комплекс по хранению и переработке идущей на экспорт сельхозпродукции. Таким образом, будет создан режим наибольшего благоприятствования для поставок продукции и в Россию, что только укрепит сотрудничество между странами.

Забота о культуре

В России деятельность бизнесменов тоже направлена не только на реализацию коммерческих проектов, но и на сохранение культурных ценностей. Так, например, они реконструировали бывшую гостиницу "Украина" и в рамках этого проекта на личные средства отреставрировали уникальную коллекцию картин художников – соцреалистов. В их числе полотна таких мастеров как Аристарх Лентулов, Михаил Суздальцев, Александр Дейнека, Кукрыниксы и многих других.

Также благодаря поддержке Года Нисанова и Зараха Илиева в Москве был реконструирован старейший в столице трамвайный парк Миусское Депо. Сохранив внешний облик всех строений, который признаны объектами культурного наследия города, специалисты компании смогли придать депо новое функциональное наполнение. В настоящее время там с успехом работает крупнейший в Европе гастрономический квартал, который ежедневно посещают около 30 тысяч человек.

Весьма значимый для сохранения культурного наследия города проект бизнесмены реализуют и в настоящее время. Речь идет о гостинице, которую они возводят неподалеку от парка "Зарядье". Здание будет построено по чертежам доходных домов позапрошлого столетия и благодаря этому органично впишется в архитектурный ансамбль одного из самых древних районов города, придав ему дополнительный колорит.

Просвещение через традиции

Среди еврейского сообщества Год Нисанов и Зарах Илиев давно известны как меценаты, активно поддерживающие традиционное еврейское образование. Благодаря им в столице, в частности, появляются новые школы, в стенах которых дети и взрослые приобщаются к традициям предков, читают Тору. Яркий пример – школа "Хедер Менахем", открытая стараниями бизнесменов четыре года назад в здании Еврейского образовательного центра. Это событие стало настоящим праздником для всех членов общины, а над входной дверью школы был прикреплен знак еврейского дома Мезуза. На церемонии присутствовал Главный раввин России Берл Лазар.

По сути, "Хедер Менахем" – это начальная школа для детей из верующих семей. Являясь на протяжении многих веков основой классического еврейского образования, система хедеров была почти утрачена, однако в настоящее время она активно возрождается благодаря меценатам.

Здание московской школы, возведенное при поддержке Нисанова и Илиева, рассчитано на 250 ребят, которые проходят обучение в классах малой наполняемости. Условия для учащихся созданы самые благоприятные – причем как для их образования, так и духовного развития. Инвесторы, в частности, позаботились о современном оснащении школы, а также открыли при ней две синагоги и большую библиотеку.

Просветительской деятельности и благотворительности в сфере культуры в иудаизме вообще уделяется огромное внимание. Действующая социальная концепция российского иудаизма подтверждает традиционное отношение верующих к культурным традициям как к явлению, которое "помогает сохранению и умножению духовного наследия в стремительно меняющемся мире". При этом утверждается, что религиозная традиция "оставляет за собой право на нравственную оценку явлений культуры". Именно этот сплав общечеловеческой нравственности, культурных традиций и духовных основ и отличает деятельность современных образовательных организаций и общинных центров еврейских диаспор, в том числе и горско-еврейской общины столицы.