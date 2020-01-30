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Афанасьев день: приметы и поверья на 31 января

В этот день стоит воздержаться от романтических свиданий

Русская Православная церковь 31 января чтит память Афанасия Великого, который известен в качестве ярового противника арианства.  

Как правило, в этот день начинаются так называемое Афанасьевские морозы, а большая часть народных примет связана с холодом, вьюгой и метелями. Предки в дни сильных морозов не выходили из дома и занимались домашними делами.  

В Афанасьев день не следует рассказывать друг другу страшные истории, так как считается, что они могут сбыться. Этот день также не подходит для романтических свиданий. С большой долей вероятности вы поссоритесь с любимым человеком. 31 января рекомендуется также воздержаться от того, чтобы обращаться в суд. На Афанасия не стоит крестить детей, это может принести им болезни, а судьба ребенка обернется несчастьем, передает издание "ТемаВоронеж".  

В этот день также не стоит затевать переезд или справлять новоселье, иначе это может принести за собой постоянные скандалы в семью.  

Ранее "Утро" рассказывало, что, согласно народным преданиям, в Емельянов день по погоде в этот день судили о предстоящем лете. 

Сергей САЗОНОВ

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