Правильно загаданные желания в этот день обязательно сбудутся

Поистине магический день наступит уже в это воскресенье, 2 февраля. Такая уникальная комбинация – 02.02.2020 – встречается раз в тысячелетие, поэтому обладает особой энергией. В этот день все загаданные желания сбудутся, пообещали нумерологи. Как изменить жизнь к лучшему, рассказали эксперты.

Дата-палиндром наполнена позитивной энергией, поэтому все изменения будут лишь положительными. Число 2 в нумерологии обеспечивает спокойствие внутреннего мира, 0 указывает на скрытый потенциал. Именно поэтому сочетание этих двух чисел обладает мощнейшей энергией, пишет "Инфониак".

Самое главное в этот день – сосредоточиться на своих целях и представить, будто все они уже осуществились. Нумерологи советуют искренне радоваться всему и сконцентрироваться именно на позитивных эмоциях. Также необходимо простить всех обидчиков и разорвать тяготящие отношения с людьми.

А вот ссориться, завидовать и как-либо соперничать 2 февраля категорически нельзя, предупреждает портал "Хочу". Нужно максимально оградить себя от негатива, а также избегать чужих советов. Прислушиваться стоит только к своей интуиции.

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