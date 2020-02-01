Этот способ поможет жить активной жизнью и продлить молодость

Американские ученые установили, что диеты со слишком низким содержанием жира или слишком высоким содержанием белка оказывают негативное влияние на гормональный ответ уровней тестостерона.

В целях поддержания уровней тестостерона на максимальных уровнях, специалисты рекомендуют следующие соотношения нутриентов в питании: 55% углеводов, 15% белков, 30% жиров. 13 граммов незаменимых ненасыщенных жирных кислот, 15 граммов мононенасыщенных жирных кислот и 5 граммов Омега-3-ненасыщенных жирных кислот, пишет автор Яндекс-Дзен канала "Здоровье и спорт в обычной жизни".

При этом важно понимать, что организм способен лишь условно "строить мышцы из белка".

Ранее "Утро" рассказало, употребление каких листьев в пищу повысит уровень тестостерона.