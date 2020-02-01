Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Потенция после 60 лет: диета для повышения тестостерона

Потенция после 60 лет: диета для повышения тестостерона
Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
продолжениеДиетологи объяснили опасность употребления фруктов перед сном
Этот способ поможет жить активной жизнью и продлить молодость

Американские ученые установили, что диеты со слишком низким содержанием жира или слишком высоким содержанием белка оказывают негативное влияние на гормональный ответ уровней тестостерона.  

В целях поддержания уровней тестостерона на максимальных уровнях, специалисты рекомендуют следующие соотношения нутриентов в питании: 55% углеводов, 15% белков, 30% жиров. 13 граммов незаменимых ненасыщенных жирных кислот, 15 граммов мононенасыщенных жирных кислот и 5 граммов Омега-3-ненасыщенных жирных кислот, пишет автор Яндекс-Дзен канала "Здоровье и спорт в обычной жизни".  

При этом важно понимать, что организм способен лишь условно "строить мышцы из белка".  

Ранее "Утро" рассказало, употребление каких листьев в пищу повысит уровень тестостерона.   

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей