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Найдется в огороде: от импотенции избавит известное растение

Найдется в огороде: от импотенции избавит известное растение
Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Ежедневное употребление листьев в пищу повысит уровень тестостерона

Портулак принято считать вредным сорняком, растущим на огороде, и лишь немногие знают о его целебных свойствах. В Израиле и Армении его с давних времен используют для лечения импотенции и простатита. Мужчины, употребляющие портулак в пищу, сохраняют высокий уровень тестостерона на долгие годы. Кроме того, это поистине волшебное растение обладает еще и противовоспалительным действием.

Для повышения потенции специалисты советуют приготовить настойку из этого растения. Для этого необходимо пропустить вымытые лисья через мясорубку и, поместив в стеклянную банку, залить водкой. Настаивать эликсир в прохладном темном месте в течение трех недель. Принимать эту настойку рекомендуют по одной столовой ложке два раза в день после еды.

Портулак можно употреблять как в свежем, так и в сушеном, маринованном и тушеном виде. Но в пищу желательно добавлять только листья, собранные до цветения, – потом вкусовые качества растения ухудшаются, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Алексей Ларин". Также специалисты предупреждают: после термической обработки растение может быть вредным из-за щавелевой кислоты, которую оно выделяет.

Из свежих стеблей и листьев портулака можно приготовить самые разные блюда, сделав их к тому же невероятно полезными для мужского здоровья: овощные котлеты, закуски с чесноком, яичницу, салаты и многое другое.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах черной смородины для потенции.

Фоторепортаж
От импотенции и простатита: названы самые полезные напитки для мужчин
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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