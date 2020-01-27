Плоды некоторых растений предотвращают болезни желудка

Чтобы замедлить старение, совсем не обязательно прибегать к дорогим и болезненным косметическим процедурам. Если регулярно употреблять в пищу некоторые продукты, кожа надолго сохранит молодость и свежесть, считают эксперты.

К примеру, финики содержат более 20 различных аминокислот в своем составе, а также огромное количество витаминов и минералов. Плоды укрепляют иммунитет, снижают тягу к сладкому и быстро восстанавливают утраченную энергию. Благодаря никотиновой кислоте они еще и обогащают клетки кожи кислородом, а также защищают ее от шелушения.



Не менее полезна облепиха. Она содержит необходимый для кожи ретинол, или витамин A, который борется с морщинами, глубоко питая кожу. Кроме того, терпкие плоды улучшают зрение и борются с заболеваниями желудка.

О пользе древесных грибов шиитаке знают немногие. Они содержат бета-глюкан, который продлевает жизнь эритроцитам – клеткам крови. Также эти грибы насыщены витамином D, которого в них в четыре раза больше, чем в шампиньонах. А еще они эффективно выводит из организма и токсичные вещества, тем самым укрепляя иммунитет и защищая клетки ДНК, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Рацион.ТОП".

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