Улучшают кожу и зрение: какие продукты остановят старение
Чтобы замедлить старение, совсем не обязательно прибегать к дорогим и болезненным косметическим процедурам. Если регулярно употреблять в пищу некоторые продукты, кожа надолго сохранит молодость и свежесть, считают эксперты.
К примеру, финики содержат более 20 различных аминокислот в своем составе, а также огромное количество витаминов и минералов. Плоды укрепляют иммунитет, снижают тягу к сладкому и быстро восстанавливают утраченную энергию. Благодаря никотиновой кислоте они еще и обогащают клетки кожи кислородом, а также защищают ее от шелушения.
Не менее полезна облепиха. Она содержит необходимый для кожи ретинол, или витамин A, который борется с морщинами, глубоко питая кожу. Кроме того, терпкие плоды улучшают зрение и борются с заболеваниями желудка.
О пользе древесных грибов шиитаке знают немногие. Они содержат бета-глюкан, который продлевает жизнь эритроцитам – клеткам крови. Также эти грибы насыщены витамином D, которого в них в четыре раза больше, чем в шампиньонах. А еще они эффективно выводит из организма и токсичные вещества, тем самым укрепляя иммунитет и защищая клетки ДНК, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Рацион.ТОП".
Ранее был назван простой метод победить рак и старость.
"Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в сочувствии
"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев
Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- "Украина треснет пополам": в России ответили на планы Киева по Крыму и Донбассу
- Перед днем рождения: Зеленский отказался от поста президента
- "Серьезный козырь": на Украине нашли способ заставить Россию заключить сделку по Крыму
- "Трус и обманщик": Зеленского высмеяли после слов о Путине
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик