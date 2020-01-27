Жгучая боль и страх: названы первые признаки инфаркта
Инфаркт – одно из самых распространенных заболеваний в России. Особенно беречь свое сердце и сосуды медики советуют мужчинам после 40 лет, ведь именно они чаще всего страдают от сердечных приступов.
Если вовремя не обратиться за помощью, то инфаркт приводит к смерти. Поэтому важно обращать внимание на первые звоночки патологии.
Среди них страх и паника, головокружение, проблемы с дыханием и удушье и, конечно же, жгучая боль в области сердца и за грудной клеткой. Как правило, она отдает в левую руку или нижнюю челюсть, предупреждает автор Яндекс Дзен канала "Я Здоров".
При возникновении перечисленных выше симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую. До ее приезда интернет-специалист советует положить под язык таблетку нитроглицерина. Если боль не утихнет, через 10 минут повторить прием.
Затем еще через 15, если она по-прежнему не отпускает. На этом самовольный прием лекарств ограничивается. Больного следует усадить на пол, открыть окно и ждать врачей.
А довести до инфаркта может любое переутомление, сильное эмоциональное потрясение и стресс. Осторожнее надо быть тем, кто страдает атеросклерозом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Спровоцировать инфаркт также могут вредные привычки. Не зря же с самого детства всем твердят, что алкоголь и сигареты – это зло.
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