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Лукашенко оправдали после скандала с частным самолетом

Лукашенко оправдали после скандала с частным самолетом
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батьку выручило безденежье Минска

Новость о покупке президентского борта шокировала скромных  и живущим по средствам белорусов. Но, как выяснилось, глава республики Александр Лукашенко не может себе позволить воздушный корабль за 60 с лишним тысяч долларов. 

В Белоруссии попросту нет таких денег, а у ее руководителя – частного бизнес-джета, о котором сообщалось на прошлой неделе. Батька летает на бэушной государственной машине, доставшейся за полцены в наследство от его коллеги из Таджикистана. На тот момент Воeing 767 было уже 7 лет. Столько же он находится в эксплуатации у Лукашенко. 

Слухи о покупке личного самолета развеяла пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Александру Григорьевичу новый борт и вправду нужен, так как истек срок эксплуатации имеющегося лайнера.

"Как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет", – посетовала пресс-атташе в беседе с корреспондентом "Радио Свобода". 

Впрочем, рано или поздно денежную проблему придется разрешить. Однако бизнес-джет Gulfstream G550 за $61,5 Минск точно не потянет.  

Напомним, сообщение о покупке нового самолета для президента Белоруссии появилось 30 января. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Или просто за шестьдесят один с половиной долларов
Гость
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60 с лишним ТЫСЯЧ (?) долларов
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