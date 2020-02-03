Лукашенко оправдали после скандала с частным самолетом
Новость о покупке президентского борта шокировала скромных и живущим по средствам белорусов. Но, как выяснилось, глава республики Александр Лукашенко не может себе позволить воздушный корабль за 60 с лишним тысяч долларов.
В Белоруссии попросту нет таких денег, а у ее руководителя – частного бизнес-джета, о котором сообщалось на прошлой неделе. Батька летает на бэушной государственной машине, доставшейся за полцены в наследство от его коллеги из Таджикистана. На тот момент Воeing 767 было уже 7 лет. Столько же он находится в эксплуатации у Лукашенко.
Слухи о покупке личного самолета развеяла пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Александру Григорьевичу новый борт и вправду нужен, так как истек срок эксплуатации имеющегося лайнера.
"Как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет", – посетовала пресс-атташе в беседе с корреспондентом "Радио Свобода".
Впрочем, рано или поздно денежную проблему придется разрешить. Однако бизнес-джет Gulfstream G550 за $61,5 Минск точно не потянет.
Напомним, сообщение о покупке нового самолета для президента Белоруссии появилось 30 января.
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