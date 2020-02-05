Виагра от пчел: безотказное средство для повышения потенции в любом возрасте
Натуральное лекарство от мужского бессилия есть. Это перга, которую также называют "пчелиным хлебом".
Она представляет собой пыльцу, собранную и запечатанную трудолюбивыми насекомыми в соты. Пчелки консервируют ее особым способом с помощью меда и ферментов. Кстати, перга является лекарством для медоносных работниц. И, как показывает практика, не только для них.
Итак, обработанная пчелиной слюной пыльца – это натуральная виагра. По КПД, который мужчина демонстрирует в постели, перга даже превосходит средство из аптеки. Она повышает выносливость во время любовных утех, так как предотвращает преждевременное семяизвержение. После ее применения на супружеском ложе воцарят страсть и желание.
Перга не имеет побочных эффектов. Принимать чудо-препарат, произведенный пчелами, можно хоть каждый день при отсутствии на него или на мед аллергии. Нормой считается 10 граммов средства в день.
"После этого не стоит пить воду в ближайшие пол часа", – предупреждает автор Яндекс Дзен канала "Здоровье и красота".
По его словам, результат от применения перги будет заметен уже через неделю. Волшебное средство для повышения потенции не так-то просто купить. Следует остерегаться подделок.
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