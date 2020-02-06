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Опасная контрацепция: в презервативах нашли вредные добавки

Опасная контрацепция: в презервативах нашли вредные добавки
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
продолжениеБьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
В резиновом изделии обнаружили цинк

Некоторые презервативы, которые продаются в российских магазинах, не так безопасны, как кажется. Исследование показало, что в 3 из 17 образцов популярных торговых марок содержится избыток цинка и изопропилового спирта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роскачества. Специалисты исследовали противозачаточные средства самых популярных марок из натурального латекса. Продукция из России, Великобритании, Таиланда, Китая, США, ФРГ и Малайзии оценивалась по 60 показателям. В трех изделиях был превышен допустимый уровень цинка, в двух – изопропилового спирта, пишет "ФедералПресс". Полностью исследование опубликуют в течение месяца.

По расчетам экспертов аналитической компании DSM Group, с января по сентябрь прошлого года в российских аптеках было продано 19,4 млн упаковок презервативов на сумму около 4,9 млрд руб., отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА

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