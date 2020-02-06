Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бьет по почкам: популярное обезболивающее оказалось токсичным

Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
Фото: pixabay.com
Суточная доза не должна превышать 2-3 таблетки, курс лечения - не более трех дней

Популярный в России анальгин из-за своей токсичности и побочных эффектов запрещен во многих странах мира.

Отек Квинке, кожная сыпь, бронхиальная астма и анафилактический шок – вот лишь некоторые осложнения, которые грозят любителям бесконтрольного приема этого лекарства. Кроме того, анальгин токсически воздействует на сердечную мышцу и  повреждает кровь, считает автор блога "Сердце, сосуды, нервы" на "Яндекс Дзен".

Лекарство негативно воздействует и на печень с почками. Тем, кто пьет анальгин, грозят такие проблемы, как тошнота, рвота, слабость, поражения нервной системы, судороги и даже остановка дыхания.

Активное действующее вещество анальгина - метамизол натрия. Оно содержится не только в этом препарате, но и в таких лекарствах, как баралгин, анальдим, спазмалгон, ревалгин и спазган, предупреждает автор блога "Ваш семейный доктор" на "Яндекс Дзен". Покупая обезболивающие, нужно внимательно прочитать состав лекарства.

Анальгин не применяется в США, Японии, Австралии и Англии, однако в нашей стране он официально не запрещен. Некоторые эксперты считают, что шумиха вокруг анальгина раздута искусственно, ведь побочные эффекты есть и у других обезболивающих средств.

В случае возникновения проблем со здоровьем, следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей