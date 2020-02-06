Суточная доза не должна превышать 2-3 таблетки, курс лечения - не более трех дней

Популярный в России анальгин из-за своей токсичности и побочных эффектов запрещен во многих странах мира.

Отек Квинке, кожная сыпь, бронхиальная астма и анафилактический шок – вот лишь некоторые осложнения, которые грозят любителям бесконтрольного приема этого лекарства. Кроме того, анальгин токсически воздействует на сердечную мышцу и повреждает кровь, считает автор блога "Сердце, сосуды, нервы" на "Яндекс Дзен".

Лекарство негативно воздействует и на печень с почками. Тем, кто пьет анальгин, грозят такие проблемы, как тошнота, рвота, слабость, поражения нервной системы, судороги и даже остановка дыхания.

Активное действующее вещество анальгина - метамизол натрия. Оно содержится не только в этом препарате, но и в таких лекарствах, как баралгин, анальдим, спазмалгон, ревалгин и спазган, предупреждает автор блога "Ваш семейный доктор" на "Яндекс Дзен". Покупая обезболивающие, нужно внимательно прочитать состав лекарства.

Анальгин не применяется в США, Японии, Австралии и Англии, однако в нашей стране он официально не запрещен. Некоторые эксперты считают, что шумиха вокруг анальгина раздута искусственно, ведь побочные эффекты есть и у других обезболивающих средств.

В случае возникновения проблем со здоровьем, следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.