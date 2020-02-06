Найден эффективный метод, который поможет сохранить мужскую силу и сбросить лишние килограммы

Ученым удалось выяснить, как именно бег влияет на организм. Как оказалось, подобные физические нагрузки будут полезны мужчинам, желающим сохранить или вернуть потенцию. Эффективнее всего – бег с высоко задранными коленями.

Такой бег улучшает циркуляцию крови в малом тазе, что поможет укрепить потенцию, – пишет From-ua.com.

На этом позитивный эффект от бега не заканчивается. Известно, что после пробежки в организме вырабатывается гормон счастья и вызывает такие же чувства, как влюбленность.

Также бег, как утверждают эксперты, делает человека более уверенным в себе и смелым. Ведь с каждым днем вы будут покорять расстояния все быстрее или перейдете на длинные дистанции. При этом пробежка поможет организму расщепить гормоны гнева, то есть вы будете более спокойным.

Еще один плюс очевидный плюс бега – эта трата калорий. Подобные физические нагрузки помогут быстро справиться с лишними килограммами.