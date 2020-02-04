Популярный продукт укрепляет сосуды и мышцы

Арахис быстро насыщает организм и обеспечивает его необходимыми питательными веществами благодаря содержанию большого количества витаминов, минералов и органических кислот. Кроме того, этот земляной орех невероятно полезен для мужчин: он предотвращает развитие импотенции и простатита.

Содержащийся в арахисе белок укрепляет мышцы, увеличивая их объем, а магний и фосфор успокаивают нервную систему и повышают настроение. Токоферол улучшает качество сперматозоидов и повышает потенцию, а высокое содержание жиров благоприятно влияет на кровообращение. Это улучшает работу сосудов, а следовательно, усиливает эрекцию, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Буду здоровым".

Чтобы арахис приносил организму исключительно пользу, специалисты советуют есть лишь жареные орехи и избегать готового продукта с солью, который продается в магазинах. Однако эксперты предупреждают, что больше 50 г арахиса в день употреблять нельзя и лучше всего включать его в свой утренний рацион.

Кроме того, земляной орех часто вызывает аллергию, поэтому перед его приемом стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

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