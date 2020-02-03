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Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу

Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Интимной проблемы поможет избежать простой ежедневный ритуал

Плохая гигиена полости рта влияет не только на здоровье зубов, но и на развитие импотенции. Мужчины, страдающие от пародонтита – хронического воспаления десен, – чаще сталкиваются с отсутствием эрекции. К такому выводу пришли испанские урологи.

По мнению врачей, вызывающие воспаление бактерии повреждают внутреннюю оболочку сосудов, что приводит к нарушению кровообращения, а следовательно, и к импотенции. В ходе недавних исследований выяснилось, что у 74% мужчин, страдающих нарушением эрекции, также были проблемы со здоровьем зубов, причем, чем сильнее оказывалась форма пародонтита, тем сильнее были проблемы с потенцией. Таким образом, врачи пришли к выводу, что болезни полости рта увеличивают риск импотенции в 2,28 раза. Исследование было опубликовано на сайте Journal of Clinical Periodontology.

Чтобы предотвратить воспаление десен и других заболеваний, врачи советуют чистить зубы не менее двух раз в день, а также пользоваться зубной нитью. Кроме того, регулярное посещение стоматолога и других специалистов поможет избежать проблем с потенцией и ряда серьезных заболеваний.

Ранее эксперты поделились рецептом вкусного напитка для повышения потенции и порекомендовали упражнение для сохранения мужской силы.

Фоторепортаж
Развеяны мифы о потенции
Фото: GLOBAL LOOK press/ZAM-Photography Фото: pixabay.com Фото: wikipedia.org
Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Olney Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker +3
Карина СИРАЗОВА

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