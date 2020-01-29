Всего 30 секунд ежедневных тренировок укрепят мужскую силу

Зачастую проблемы с потенцией у мужчин начинаются уже после 40 лет. Это происходит из-за малоподвижного образа жизни, которой приводит к нарушению кровообращения и застоя в малом тазу. Чтобы укрепить сосуды, эксперты советуют выполнять одно эффективное упражнение, благодаря которому мужская сила сохранится на долгие годы.

Упражнение всадник, или стойка лошади, улучшает кровообращение в органах малого таза. Кроме того, ежедневные тренировки благоприятно повлияют и на мышцы, кости и связки.

Чтобы выполнить это древнее упражнение, необходимо встать прямо, расставив ноги на ширине плеч и расправив спину. Важно держать голову прямо перед собой, не опуская шею вниз, чтобы не повредить ее. Затем медленно присесть так, чтобы сгиб между коленями составлял 90 градусов. Теперь – зафиксировать позу, опираясь на пятки, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Здоровье и молодость".

В таком положении нужно стоять от 30 секунд до минуты, но можно и больше. Результат появится уже через месяц ежедневного выполнения этого простого, но эффективного упражнения.

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