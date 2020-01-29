Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет

Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Всего 30 секунд ежедневных тренировок укрепят мужскую силу

Зачастую проблемы с потенцией у мужчин начинаются уже после 40 лет. Это происходит из-за малоподвижного образа жизни, которой приводит к нарушению кровообращения и застоя в малом тазу. Чтобы укрепить сосуды, эксперты советуют выполнять одно эффективное упражнение, благодаря которому мужская сила сохранится на долгие годы.

Упражнение всадник, или стойка лошади, улучшает кровообращение в органах малого таза. Кроме того, ежедневные тренировки благоприятно повлияют и на мышцы, кости и связки.

Чтобы выполнить это древнее упражнение, необходимо встать прямо, расставив ноги на ширине плеч и расправив спину. Важно держать голову прямо перед собой, не опуская шею вниз, чтобы не повредить ее. Затем медленно присесть так, чтобы сгиб между коленями составлял 90 градусов. Теперь – зафиксировать позу, опираясь на пятки, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Здоровье и молодость".

В таком положении нужно стоять от 30 секунд до минуты, но можно и больше. Результат появится уже через месяц ежедневного выполнения этого простого, но эффективного упражнения.

Ранее специалисты рассказали, как приготовить настойку из популярного гриба для повышения потенции.

Фоторепортаж
От импотенции и простатита: названы самые полезные напитки для мужчин
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей