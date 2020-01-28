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Супергриб избавит от рака и импотенции

Супергриб избавит от рака и импотенции
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Продукт считают сильным афродизиаком

Гриб веселка часто попадается в хвойных и лиственных лесах с конца мая до середины осени. Однако немногие знают о том, что он обладает многими полезными свойствами. Так, этим грибом лечили язву желудка, импотенцию, различные воспаления и даже рак. Особенно популярен он был при королевском дворе в Англии.

Веселка содержит рекордное количество растительных антибиотиков фитонцидов, которые убивают многочисленные вирусы, а по целебным свойствам гриб обошел даже японский шиитаке.

Для профилактики онкологии эксперты рекомендуют употреблять настойку из веселки. Для ее приготовления необходимо измельчить 10 г сушеного гриба, затем добавить мед и сок алоэ. Все ингредиенты поместить в стеклянную емкость, залить стаканом водки и накрыть крышкой. Настаивать лекарство в течение двух недель в темном месте. Принимать по одной столовой ложке в день на протяжении двух недель, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Целебные свойства растений".

Кроме того, веселка считается сильным афродизиаком. Так, лишь небольшое количество гриба способно решить проблемы с потенцией и укрепить мужскую силу благодаря содержанию фитостероидов.

Регулярное употребление веселки защитит и от многих хронических болезней, считают эксперты. Однако специалисты предупреждают: прежде чем заниматься домашним лечением, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее врачи рассказали, как нужно питаться, чтобы снизить риск развития рака и диабета.

Карина СИРАЗОВА

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