Сохранить молодость на долгие годы поможет правильный рацион

Раннее старение вызывают определенные продукты, которые ежедневно употребляются в пищу. В то же время, быстрое увядание клеток можно предотвратить, если придерживаться правильного рациона. Секретом долгой молодости поделилась диетолог из Испании.

В первую очередь, чтобы предотвратить старение клеток, нужно отказаться от алкоголя, сахара и картофеля фри. Наибольший вред принесет маргарин из-за большого содержания трансжиров, которые ускоряют увядание. Кроме того, они увеличивают риск развития Альцгеймера, поэтому лучше вместо маргарина употреблять сливочное масло, но в умеренном количестве, советует диетолог Елена де Ла Фуэнте.

Однако раннего старения можно избежать, если включить в свой рацион ряд продуктов, сообщает издание Lavanguardia. Пользу принесут сезонные фрукты и овощи, салаты с оливковым маслом, бобовые, орехи, натуральные йогурты и кефир, пишет "Вечерняя Москва". Правильная диета и здоровые привычки, по словам диетолога, замедлят окислительный процесс и старение клеток организма, передает телеканал "Царьград".

Ранее эксперты рассказали, какого рациона нужно придерживаться, чтобы замедлить старение и избежать диабета.