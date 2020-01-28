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Необычные симптомы предупредят о раке груди у мужчин

Необычные симптомы предупредят о раке груди у мужчин
Фото: Peter Kneffel/dpa/www.globallookpress.com
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Опасный недуг грозит людям старше 65 лет

Симптомы рака грудной железы у мужчин не отличаются от признаков злокачественных опухолей молочной железы у женщин. К ним относятся: образование узелков в области груди, втяжения соска, утолщения кожи, а также кровянистые выделения из соска.

По словам медика, снижение массы тела, физические упражнения, отказ от спиртного, а также лечение заболеваний печени и яичек – это лучшие средства профилактики развития рака груди у мужчин.

Заведующая отделением диагностики Клиники женского здоровья департамента здравоохранения Москвы Нэлли Федянина считает, что самодиагностику для профилактики рака груди надо проводить и женщинам, и представителям сильного пола. 

Доктор уточнила, что в группу риска входят люди старше 65 лет, у которых близкие родственники болели раком грудной или молочной железы, а также те, кто перенес лучевую терапию на области передней грудной стенки.  

"Для лечения больных раком грудной железы применяют радикальную мастэктомию, лучевую терапию, эндокринотерапию", – рассказала Федянина Агентству городских новостей "Москва".

Кроме того, пациентам, имеющим отягощенную семейную историю, имеет смысл пройти генетическое консультирование. 

Валентина МАЙОРОВА

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