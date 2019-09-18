Все чаще представители сильного пола страдают от опасного заболевания

Американские медики бьют тревогу. По результатам проведенного ими исследования, в 2019 г. мужчин с "женским" раком станет 2600, в то время как 18 лет назад их было меньше 900.

Врачи наблюдали за 1869 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. Те прошли обследования, по ходу которых у 2304 выявлено поражения молочной железы. После проведения 133 из них биопсии у 41 (27,5%) опухоли оказались злокачественными, пишет Radiology.

Исследования также показали, что рак груди у представителей сильного пола проявляется на более поздних стадиях. Поэтому, чтобы обезопаситься, нужно проходить маммографию, которая у них более эффективна, чем у женщин, пояснил один из докторов.

Также мужчины должны внимательно относиться к таким симптомам, как ощущение комка в груди или в подмышечной впадине, зуд в районе груди, шелушение, выделения из соска или его втянутость в грудную клетку и нахождение ниже уровня окружающей его ткани молочной железы. Эти признаки могут указывать на опасный недуг.

Сильнее всего подвержены риску стать пациентами онкологов мужчины, которые любят выпить и те, кто не следит за своим весом, так как у них происходят изменения в печени, которые провоцируют смертельное заболевание, передает "Царьград".

