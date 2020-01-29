Идеальный рацион избавит от многих болезней

Похудеть не только без последствий, но и с пользой для здоровья поможет растительная диета. Она снижает риск развития многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и даже рака. О пользе растительного питания рассказали специалисты.

Эта диета не столько направлена на похудение, сколько на изменение образа жизни, чтобы он стал более здоровым. Тогда лишние килограммы уйдут сами без особых усилий. Эксперты рекомендуют есть много овощей, фруктов, круп, бобов и орехов – они должны составлять большую часть ежедневного рациона. При этом стоит сократить потребление сахара, соли и продуктов, прошедших длительную обработку сообщает The Health Site.

Однако эксперты отмечают: строгих ограничений при таком принципе питания быть не должно. В меню можно включить и продукты животного происхождения – яйца, морепродукты, молоко. Но в таком случае употреблять их следует в умеренном количестве, отдавая предпочтение растительной пище. Кроме того, нельзя забывать о воде, ежедневно нужно выпивать умеренное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания организма.

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