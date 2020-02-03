Недостаток витаминов приводит к заражению опасными вирусами

В сезон опасных вирусов укреплять иммунитет особенно важно, ведь это предотвратит риск заражения различными инфекциями. Состояние организма во многом зависит от питания – оно должно быть здоровым и сбалансированным. Кроме того, некоторые продукты защищают от опасных бактерий и вирусов. Немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала, что нужно есть этой зимой для укрепления иммунитета.

Прежде всего, в рацион необходимо включить шпинат, советует специалист. Растение содержит огромное количество витамина A и поддерживает здоровье слизистых оболочек. Полезны для организма также картофель, особенно вареный, и морковь благодаря витамину С, пишет издание Focus.

Укрепит защиту организма рыба благодаря цинку и витаминам группы В, а в сочетании с красной капустой станет убойным средством в борьбе с инфекциями и вирусами, сообщает телеканал "Царьград". Оба продукта содержат вещество селен, необходимое для функционирования организма.

Кроме того, диетолог рекомендует есть больше орехов и семян – они принесут пользу из-за большого содержания меди и витамина E. Однако, по ее словам, злоупотреблять жирными продуктами не стоит: лишний вес, как и недоедание, ухудшает защитную функцию организма, делая его более уязвимым.

Ранее эксперты рассказали, какого рациона нужно придерживаться, чтобы предотвратить развитие рака и диабета.

