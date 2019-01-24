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Простые правила защитят от гриппа во время эпидемии

Фото: www.globallookpress.com
Легкая одежда из натуральных материалов и "модные смузи" поддержат иммунитет

В Москве и области увеличивается число больных различными вирусами. Избежать инфекции поможет непромокаемая обувь, а еще лучше – валенки. По мнению медиков, спастись от заразы можно, переодеваясь, когда проступает пот.

Врачи советуют наслаивать предметы гардероба, это позволит не перегреться и не замерзнуть. Главное – не забывать про шапку и переодеваться в домашние вещи, возвращаясь с улицы. Ведь в общественных местах на одежду могут попасть микробы.

Действенными средствами защиты от перепада температур считаются чеснок и лимон. Их стоит съесть перед выходом на улицу, а еще можно смазать нос оксолиновой мазью. А придя домой, важно помыть руки и лицо и промыть нос физраствором, чтобы уничтожить бактерии.

Предотвратить грипп помогут каши, супы, похлебки, какао – эти блюда согреют организм и обеззаразят слизистые. Также стоит есть сало. Всего 7 граммов этого продукта ежедневно укрепят иммунитет.

Фото: www.globallookpress.com

При этом специалисты отмечают, что употреблять витамины без консультации с врачом может быть опасно для здоровья. Ведь опухоли, о которых человек не всегда знает, растут от полезных веществ.  

Как передает издание Life.ru, для профилактики гриппа стоит обзавестись полезной привычкой. Стакан свежевыжатого морковного сока с оливковым маслом или со сливками два раза в неделю обезопасят организм. С этой задачей справятся и "модные фреши и смузи", например, из свежих или замороженных ягод, воды или йогурта, банана или яблока.

Врачи также рекомендуют закаляться и принимать по утрам контрастные души, чтобы разбудить иммунитет. Также важно проветривать помещения и, заболев, не ходить на работу, чтобы не заражать других. 

Полина ИВАНОВА
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