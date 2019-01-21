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В России разработали новую вакцину от гриппа

Фото: www.globallookpress.com
Подведен итог четырехлетней работы вирусологов

Эпидемию гриппа, грозящую россиянам в конце зимы и начале весны, теперь можно будет победить с помощью отечественной прививки.

"Это целиком отечественная разработка, началась она в 2015 году, пришла к завершению этой осенью", – приводит РИА "Новости цитату из выступления на пресс-конференции ведущего научного сотрудника НИИ вирусологии Министерства здравоохранения РФ Николая Малышева. 

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По словам эксперта, та вакцина, которой россиян прививают сейчас, будет использоваться еще какое-то время. 

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой ранее заявил, что ведомство уже утвердило план перехода на новую вакцину, в настоящее время он проходит согласование в Роспотребнадзоре.

Планируется, что прививать соотечественников с помощью новейших разработок начнут уже в этом году.

Валентина МАЙОРОВА
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