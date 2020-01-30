Сок популярного фрукта избавит от интимных проблем после 50 лет

Ананас обладает многими полезными свойствами – укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Кроме того, этот фрукт является сильным афродизиаком и особенно полезен для мужчин, так как повышает потенцию. Чтобы сохранить любидо на долгие годы, достаточно просто пить ананасовый сок, однако, если комбинировать его с другими повышающими потенцию продуктами, эффект усилится в несколько раз.

Эксперты поделились рецептом возбуждающего напитка. Для его приготовления понадобятся половина спелого ананаса, груша, столовая ложка тертого имбиря и две чайные ложки порошка из тропических ягод каму-каму. Все ингредиенты засыпать в блендер, залить несколькими стаканами свежевыжатого апельсинового сока и взбить до однородной массы. Напиток можно пить в течение дня или перед самой интимной близостью – эффект почувствуется сразу.

Также можно приготовить ананасовый смузи. Для этого нужно взять по половине ананаса и апельсина, а также целый авокадо. К продуктам добавить полстакана воды, чайную ложку имбирного порошка и взбить в блендере, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Все обо всем". Такой смузи нужно выпивать сразу – долго хранить его нельзя. При регулярном употреблении через месяц уровень тестостерона заметно повысится, говорят эксперты.

Впрочем, специалисты предупреждают: такие напитки отлично подойдут для поддержания мужской силы и усиления либидо, однако серьезные проблемы с потенцией, к сожалению, решить не смогут.

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