Привычные овощи и рыба защитят кожу и повысят ее эластичность

Продлить красоту и молодость можно без дорогих препаратов и косметических процедур – достаточно лишь правильно питаться. Эксперты рассказали, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы замедлить процесс старения.

Тыквенные семечки повышают эластичность кожи и улучшают заживление ран за счет содержания огромного количества полезных витаминов и антиоксидантов. Кроме того, они снижают риск развития болезней сердца и регулируют уровень холестерина. Врачи рекомендуют ежедневно съедать около 40 г семечек – это приблизительно три столовых ложки.

Для здоровья кожи также полезны томаты, рассказали специалисты. Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевание и защищают кожу от солнечных ожогов из-за ликопина и каротиноидов в своем составе. Кроме того, необходимо съедать небольшую порцию жирной рыбы три раза в неделю. Семга, сардины, сельдь, скумбрия и тунец не только способствуют красоте кожи, волос, ногтей, но и улучшают память, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "В городе N".

Кроме того, замедлят старение также темный шоколад, миндаль, петрушка и лимоны. Эти продукты обладают мощным противовоспалительным действием, содержат массу полезных кислот и витаминов, а также укрепляют организм.

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