Обнаружен способ замедлить старение

Продлить жизнь можно, если заблокировать работу необычного белка

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны нашли молекулу, которая отвечает за процесс увядания организма человека. Специалисты полагают, что подавление ее активности способно сохранить молодость.

Известно, что РНК-связывающие белки присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК). Последняя несет в ядро клетки из рибосом ДНК и другие элементы. Биологи выяснили, что РНК-связывающие белки могут как нарушать работу мРНК, так и способствовать производству различных белков.

Чтобы определить, как РНК-связывающие белки изменяются с возрастом, исследователи провели скрининг старых клеток пожилых мышей. Согласно полученным результатам, опубликованным на сайте EurekAlert!, молекула под названием Pumilio2 (PUM2) увеличивает свою активность с возрастом. Этот белок тормозит транспортировку мРНК клеточного вещества.

Из-за этого процесса замедляется скорость синтеза белка – так называемого фактора митохондриального деления (MFF). Оно разрушает дефектные митохондрии (отвечающие за выработку клеточной энергии) и заменяет их на новые.

Ученые с помощью специальной технологии CRISPR-Cas9 заблокировали ген в клетках грызунов, который кодирует PUM2. Это значительно улучшило работу митохондрий у пожилых животных.

Исследователи отметили, что тот же процесс протекает в клетках червей, а подавление молекулы PUM2 увеличило продолжительность их жизни.

Недавно британские ученые доказали, что отсрочить старость можно и более простым способом, всего лишь регулярно встречаясь с друзьями и родственниками.