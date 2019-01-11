Обнаружен способ замедлить старение

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Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны нашли молекулу, которая отвечает за процесс увядания организма человека. Специалисты полагают, что подавление ее активности способно сохранить молодость.
Известно, что РНК-связывающие белки присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК). Последняя несет в ядро клетки из рибосом ДНК и другие элементы. Биологи выяснили, что РНК-связывающие белки могут как нарушать работу мРНК, так и способствовать производству различных белков.
Чтобы определить, как РНК-связывающие белки изменяются с возрастом, исследователи провели скрининг старых клеток пожилых мышей. Согласно полученным результатам, опубликованным на сайте EurekAlert!, молекула под названием Pumilio2 (PUM2) увеличивает свою активность с возрастом. Этот белок тормозит транспортировку мРНК клеточного вещества.
Из-за этого процесса замедляется скорость синтеза белка – так называемого фактора митохондриального деления (MFF). Оно разрушает дефектные митохондрии (отвечающие за выработку клеточной энергии) и заменяет их на новые.
Ученые с помощью специальной технологии CRISPR-Cas9 заблокировали ген в клетках грызунов, который кодирует PUM2. Это значительно улучшило работу митохондрий у пожилых животных.
Исследователи отметили, что тот же процесс протекает в клетках червей, а подавление молекулы PUM2 увеличило продолжительность их жизни.
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