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Число больных раком в мире значительно вырастет

Число больных раком в мире значительно вырастет
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Медицинскую помощь удается оказать не всем

В ближайшие 20 лет заболеваемость раком вырастет на 60% во всем мире. Это случится, если улучшений в лечении онкологии не произойдет, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно прогнозу, в странах с низким доходом заболеваемость вырастет на 81% из-за недостаточного финансирования всей системы здравоохранения. Диагностировать рак можно  было бы и раньше, отмечают специалисты, но вовремя вылечить его практически невозможно из-за отсутствия доступа к медицинской помощи или информации в бедных странах.

"Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах", – заявил помощник гендиректора ВОЗ Рен Минхой. Его слова приводит "Интерфакс-Азербайджан".

Если же медицинская помощь станет более доступной для всех, в течение ближайших десяти лет удастся спасти не менее 7 млн жизней, передает ТАСС заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Ранее специалисты рассказали о грибе, который может предотвратить развитие онкологии.

Карина СИРАЗОВА

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