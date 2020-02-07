Поднимет тонус: легкий напиток спасет потенцию после 50 лет
Имбирь улучшает кровообращение, что положительно влияет на мужчин после 50 лет, у которых наблюдается эректильная дисфункция. Эксперты же уверяют, что если делать из этого растения делать отвар, то можно повысить потенцию, а также улучшить состояние здоровья в целом. "Утро" представляет рецепт вкусного отвара для поднятия мужской силы.
Для настоя, который позволит избежать импотенции, понадобится 200 грамм меда, 200 грамм корня имбиря и 2 лимона, 25 грамм чеснока, 1 литр воды и 150 граммов водки. Способ приготовления отвара: имбирь и лимоны очистить и нарезать, чеснок перетереть. Все ингредиенты смешать и оставить настаиваться на три дня в прохладном месте.
Принимать этот эликсир для потенции каждый день за полчаса до еды по столовой ложке, отмечает автор блога "Здоровье и молодость" в Яндекс.Дзене. Напиток нормализует работу сосудов, особенно в области таза, а заодно поднимет иммунитет. Мед в составе отвара разжижает кровь, предотвращая появление тромбов, а также снижает воспалительные процессы в организме.
К слову, специалисты отмечают, что проблемы с потенцией начинаются постепенно. Так, первыми признаками снижения либидо может быть отсутствие утренней эрекции, а также при стимуляции, снижение полового влечения к женщинам и самопроизвольная эякуляция, считает автор блога Elena Valevskaya в Яндекс.Дзене.
Ранее "Утро" рассказывало о полезных для потенции у мужчин свойств перги, так называемого "пчелиного хлеба".
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