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Лекарства от импотенции вызывают проблемы со зрением

От таблеток для восстановления эрекции мужчины становятся дальтониками

Турецкие ученые пришли к выводу, что лекарства, которые поднимают потенцию, опасны. В некоторых случаях прием таких препаратов приводит к тому, что мужчины не избавляются от эректильной дисфункции, а начинают видеть в синем цвете.

Как пишет издание The Daily Mail, специалистам пожаловались 17 представителей сильного пола на проблемы со зрением, которые длились в течение трех недель. Позже синева исчезала самостоятельно. Исследователи предположили, что в этих случаях организмы мужчин не расщепляли некоторые вещества в таблетках, что и провоцировало аномалии со зрением. 

При этом врачи отмечают, что лекарства от импотенции безопасны. Однако тем, кто принимает препараты для повышения либидо в первый раз, не стоит пить их в больших количествах. Именно так и сделали эти 17 пострадавших турецких мужчин. 

Полина ИВАНОВА

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