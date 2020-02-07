Гори жир: легкий способ избавиться от складок на боках и животе
Затяжные выходные, как правило, сказываются на весе. Все вкусности в сочетании с ленивым отдыхом откладываются на боках и животе. Но не стоит отчаиваться. Благодаря жиросжигающему чудо-напитку от наеденного за проведенные на диване или пляже дни не останется и следа.
Для приготовления эликсира для экспресс-похудения понадобятся стакан воды (150 мл), чайная ложка меда и столько же корицы, а также две чайные ложки яблочного уксуса и лимонного сока. В горячую жидкость кладем корицу и ждем, пока смесь остынет. Затем идут уксус, сок и мед, который при наличии аллергии можно не добавлять.
Содержимое стакана перемешивается и сразу же выпивается. По словам автора Яндекс Дзен канала "Простые рецепты", жиросжигающий напиток ускоряет обмен веществ, избавляет от запоров и снижает давление.
Употреблять его желательно 2-3 раза в день. К примеру, утром за полчаса до завтрака можно выпить стакан обычной воды, а следом – самодельное средство для похудения. Вечером его лучше принимать за 1-2 часа до сна.
Однако в сочетании с выпечкой, сладостями и другой вредной пищей эликсир, к сожалению, не работает. Эффект будет, если придерживаться правильного питания и тренироваться.
Перед применением данного напитка следует посоветоваться с врачом, чтобы не навредить своему организму.
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