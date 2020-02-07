Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Гори жир: легкий способ избавиться от складок на боках и животе

Гори жир: легкий способ избавиться от складок на боках и животе
Фото: pixabay.com
продолжениеСтрашнее коронавируса: России грозит жуткая эпидемия
Чудо-напиток поможет без труда сбросить лишние килограммы после отпуска и праздников

Затяжные выходные, как правило, сказываются на весе. Все вкусности в сочетании с ленивым отдыхом откладываются на боках и животе. Но не стоит отчаиваться. Благодаря жиросжигающему чудо-напитку от наеденного за проведенные на диване или пляже дни не останется и следа. 

Для приготовления эликсира для экспресс-похудения понадобятся стакан воды (150 мл), чайная ложка меда и столько же корицы, а также две чайные ложки яблочного уксуса и лимонного сока. В горячую жидкость кладем корицу и ждем, пока смесь остынет. Затем идут уксус, сок и мед, который при наличии аллергии можно не добавлять. 

Содержимое стакана перемешивается и сразу же выпивается. По словам автора Яндекс Дзен канала "Простые рецепты", жиросжигающий напиток ускоряет обмен веществ, избавляет от запоров и снижает давление. 

Употреблять его желательно 2-3 раза в день. К примеру, утром за полчаса до завтрака можно выпить стакан обычной воды, а следом – самодельное средство для похудения. Вечером его лучше принимать за 1-2 часа до сна. 

Однако в сочетании с выпечкой, сладостями и другой вредной пищей эликсир, к сожалению, не работает. Эффект будет, если придерживаться правильного питания и тренироваться.

Перед применением данного напитка следует посоветоваться с врачом, чтобы не навредить своему организму. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей