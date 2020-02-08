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Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля

Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля
Фото: pixabay.com
Православные отмечают день Федора

Сегодня по традиции поминают усопших. На Руси считалось, что души умерших 8 февраля возвращались домой, чтобы навестить родных. Поэтому эта дата также получила название день Федора-поминальника. Раньше у входной двери принято было вешать пучок рябины либо крапивы, а на могилы насыпать золу.

В этот день нужно обязательно выполнить все обещания. Нельзя прибирать – это считается плохой приметой. Метлой можно выгнать удачу из дома. Запрещено сквернословить. В праздник обязательно нужно быть в чистой одежде. Сегодня по народным поверьям высок риск подвергнуться сглазу – из дома обязательно надо выходить только с оберегом.

8 февраля можно определить, когда придет весна. Если ясно и безветренно – она будет ранней и теплой, пишет портал "Ясиа".

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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