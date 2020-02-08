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Огненные НЛО пролетели над Крымским мостом

Огненные НЛО пролетели над Крымским мостом
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
Жители Керчи стали свидетелями необычного события

В начале февраля крымчан переполошило странное явление. Люди наблюдали в небе около Крымского моста сразу несколько огненных шаров. Некоторые уверены, что пришельцы прилетели посмотреть на переправу через Керченский пролив.

О необычном событии рассказал в Твиттере пользователь под ником Радомир Волк. Он выложил в соцсеть ролик, на котором видно, как две слившиеся ярко-желтые точки соединяются с третьим объектом и висят в воздухе некоторое время. После шары закрыла туча.

"НЛО летает. Второе появилось. Приближается к первому. Второе исчезло", – говорит автор ролика. Он добавил, что инопланетяне интересуются, как живет поселок. Радомир Волк также опубликовал ролик, снятый в 2019-м, на котором также видны странные светящиеся точки. По его мнению, в городе не стали бы проводить стрельбы, а, значит, в кадр оба раза действительно попали пришельцы. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Даже небеса против русского мира...
Гость
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Очевидно, предвестник землетрясения!
Конец Крымскому мосту и русской весне!
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