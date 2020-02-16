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Странные следы в небе напугали жителей Новосибирска

Неужели НЛО, задаются вопросом очевидцы

Видео со странным явлением взбудоражило публику. Местный житель снял странные следы в небе, похожие на три круга. Кадры публикует "Вести Новосибирск".

Народ гадает, что же это было. Версии выдвигаются самые разные – от ракеты до НЛО. Впрочем, скептики полагают, что это всего лишь самолет, передает "Курьер среда".

Сам автор видео, похоже, склоняется к версии, что Землю начали захватывать пришельцы. Об этом он рассуждает на видео.

Ранее "Утро" писало о теории конспирологов, согласно которой советские спецслужбы долгое время скрывали от народа информацию о контактах с инопланетянами.

Отдел информации

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