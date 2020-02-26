Над водной гладью парят целые передвижные космические комплексы

Уфологи поделились с широкой публикой сенсационной новостью: "летающие тарелки" все чаще замечают рядом с крупными источниками пресной воды – например, возле Байкала или у Великих озер в США. Специалисты считают, что инопланетяне строят под водной гладью гигантские базы для своих кораблей. Между тем военные стараются скрыть эту информацию. Хотя эксперты неоднократно сообщали о том, что видели НЛО.

Как пишет автор блога "Мир тайн/ НЛО/ Мистика" на "Яндекс Дзен", над маршрутами торговых и военных кораблей барражируют не только отдельные "летающие тарелки", но и огромные передвижные комплексы пришельцев.

Однако не все комментаторы согласились с этим. "НЛО не существует, успокойтесь", "Бла-бла", "Кто -то , перемещаясь со сверхзвуковыми скоростями... не несите пургу..."

Другие, напротив, поддержали автора: "Странно, что есть еще люди считающие себя единственными в этом мире космоса. Смешно", "Для кого-то НЛО, а для меня ИЛА (инопланетный летательный аппарат), они уже не скрывают себя и отключают защитное поле, что бы все видели, к чему-то нас подготавливают", "они нас и создали путем клонирования, так как в нашей ДНК 200 ген инопланетного происхождения" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее сообщалось, что американские военные еще в 2004 г. зафиксировали НЛО у побережья Мексики над Тихим океаном.