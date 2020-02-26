Инопланетяне строят базы в российских озерах
Уфологи поделились с широкой публикой сенсационной новостью: "летающие тарелки" все чаще замечают рядом с крупными источниками пресной воды – например, возле Байкала или у Великих озер в США. Специалисты считают, что инопланетяне строят под водной гладью гигантские базы для своих кораблей. Между тем военные стараются скрыть эту информацию. Хотя эксперты неоднократно сообщали о том, что видели НЛО.
Как пишет автор блога "Мир тайн/ НЛО/ Мистика" на "Яндекс Дзен", над маршрутами торговых и военных кораблей барражируют не только отдельные "летающие тарелки", но и огромные передвижные комплексы пришельцев.
Однако не все комментаторы согласились с этим. "НЛО не существует, успокойтесь", "Бла-бла", "Кто -то , перемещаясь со сверхзвуковыми скоростями... не несите пургу..."
Другие, напротив, поддержали автора: "Странно, что есть еще люди считающие себя единственными в этом мире космоса. Смешно", "Для кого-то НЛО, а для меня ИЛА (инопланетный летательный аппарат), они уже не скрывают себя и отключают защитное поле, что бы все видели, к чему-то нас подготавливают", "они нас и создали путем клонирования, так как в нашей ДНК 200 ген инопланетного происхождения" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее сообщалось, что американские военные еще в 2004 г. зафиксировали НЛО у побережья Мексики над Тихим океаном.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ