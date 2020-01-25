Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Тайное стало явным: советские спецслужбы скрывали сведения об НЛО

Тайное стало явным: советские спецслужбы скрывали сведения об НЛО
Фото: pixabay.com
Секретные архивы стали достоянием общественности

В документах описываются происшествия с "летающими тарелками", свидетелями которых были жители Советского Союза.

Так, в 1987 году группу военных из Ленинграда отправили в Северную Карелию для изучения обнаруженного там загадочного объекта. В ширину аппарат, возможно, созданный инопланетянами, был четыре метра, а в высоту – два с половиной. Вскрыть его военным не удалось.

Так же в восьмидесятые военные стали очевидцами полета неопознанного объекта в Хабаровске. Он был эллиптической формы. Летательный аппарат пришельцев перемещался на высоте около трехсот метров, скорость его составляла 500-600 километров в час.

В марте 1990-го года в Александровском районе Влдаимирской области местные жители увидели в небе сразу несколько объектов, непохожих на самолеты и другие изобретенные человеком летательные аппараты. Об этом пишет канал Interesting в "Яндекс.Дзен". Отметим, что сведения эти не подкрепляются ссылками на источники.

Ранее "Утро" писало об НЛО, разбившемся над американской "Зоной 51".

Отдел информации

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ахинея какая-то. Ну не вскрыли аппарат в карелии тогда, а сейчас где он? Лапша на уши.
1
новости партнеров
Загрузка...

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей