Секретные архивы стали достоянием общественности

В документах описываются происшествия с "летающими тарелками", свидетелями которых были жители Советского Союза.

Так, в 1987 году группу военных из Ленинграда отправили в Северную Карелию для изучения обнаруженного там загадочного объекта. В ширину аппарат, возможно, созданный инопланетянами, был четыре метра, а в высоту – два с половиной. Вскрыть его военным не удалось.

Так же в восьмидесятые военные стали очевидцами полета неопознанного объекта в Хабаровске. Он был эллиптической формы. Летательный аппарат пришельцев перемещался на высоте около трехсот метров, скорость его составляла 500-600 километров в час.

В марте 1990-го года в Александровском районе Влдаимирской области местные жители увидели в небе сразу несколько объектов, непохожих на самолеты и другие изобретенные человеком летательные аппараты. Об этом пишет канал Interesting в "Яндекс.Дзен". Отметим, что сведения эти не подкрепляются ссылками на источники.

Ранее "Утро" писало об НЛО, разбившемся над американской "Зоной 51".