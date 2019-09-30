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Над Зоной 51 рухнул НЛО

Над Зоной 51 рухнул НЛО
Фото: pixabay.com
Все пришельцы, находящиеся в летательном аппарате, погибли

Уфологи, которые уверяют, что пришельцы не просто существуют, но и обитают на специальной базе под названием Зона 51 в Неваде, сделали очередное сенсационное заявление. По их словам, в этой области произошло крушение корабля инопланетян.

На видео, появившемся в Сети, по мнению конспирологов, видно, как несется объект со скоростью реактивного самолета. В какой-то момент корабль врезается в землю под углом 30 градусов, но отскакивает и по инерции летит дальше. Однако вскоре НЛО вновь ударяется о поверхность нашей планеты – в результате летательный аппарат развалился на части и задымился.

Как пишет портал VladTime, некоторые пользователи Сети, посмотрев ролик, пришли к выводу, что корабль загорелся еще до удара о землю. После этого другой автор блога о пришельцах поделился снимками инопланетян, лежащих в помещениях, похожих на больницу. На кадрах видно, что гости с других планет выглядят как люди, но они меньше ростом, с хрупким телосложением. Уфологи уверены, что на этих фото запечатлены погибшие в крушении над Зоной 51 инопланетяне. Впрочем, у ученых нет доказательств того, что пришельцы действительно существуют. 

Ранее американцы хотели с помощью штурма выведать секреты Зоны 51. 

Полина ИВАНОВА
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