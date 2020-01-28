Люди-мутанты: пришельцы маскируются под землян
Женщина-астронавт Хелен Шармен заявила о том, что инопланетяне свободно разгуливают среди обычных людей. Об этом ей подсказала интуиция, которая у покорителей космоса, полагает британка, развита сильнее, чем у тех, кто ходит только по земле.
Благодаря особому чутью Хелен ощущает постоянное присутствие посторонних объектов. Не исключено, сделала вывод она, что это именно пришельцы, которые скрываются от человеческих глаз и одновременно обитают среди людей. Правда, мы их не замечаем из-за маскировки под землян.
Впрочем, о внешнем виде инопланетян жители голубой планеты могут лишь догадываться. Поэтому определить, кто есть кто, невероятно трудно. К слову, сама Шармен никогда не сталкивалась с НЛО.
Зато сотрудник крупной космической организации Гордон Купер, напротив, имел с ними дело. Такой вывод напрашивается у читателей его книги, отмечает автор Яндекс Дзен канала "Будь в курсе". В ней Купер подробно описал встречи с НЛО в небе, когда служил военным летчиком.
Не впервые звучит гипотеза о том, что власть США обладает секретными сведениями относительно необъяснимых явлений. Известно, что знаменитый астронавт Эдгар Митчел настаивал на обнародовании данных. Однако американская верхушка пока не готова раскрыть все карты.
Напомним, ранее стало известно о том, что планета смерти Нибиру готовит мощный удар по Земле.
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