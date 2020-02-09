Их регулярное употребление в пищу повысит уровень тестостерона

Приближается 14 февраля, а это значит шумное веселье и свидания тет-а-тет. Чтобы поднять градус любовного настроения, необходимо подобрать правильное питание, которое повысит уровень либидо.

Мидии

Наиболее известными источниками афродизиака являются мидии и прочие морепродукты. В них содержится белок, который способен быстро насытить человека, а также цинк и витамин B12, которые очень полезны для организма. Они играют важную роль в балансе половых гормонов, а также положительно влияют на мужскую потенцию.

Горький шоколад

Какао-бобы и продукты из них имеют массу нужных для любовных утех свойств. Они способны моментально придать прилив энергии и снизить уровень стресса. В шоколаде содержатся такие важные компоненты, как аминокислоты триптофан, стимулирующие выработку дофамина, так называемого "гормона счастья".

Перец чили

Весьма полезный десерт для свидания – смесь плитки горького шоколада и перца чили. Перец способен придать не только пикантную горчинку какао-бобам, но также усилить свойство афродизика. Он улучшает кровообращение и стимулирует выработку тестостерона.

Апельсины

Цитрусовые продукты, как известно, богаты витамином C и таким микроэлементом, как лютеин. Он положительно сказывается на выработке организмом тестостерона, а аскорбиновая кислота при регулярном употреблении улучшает качество мужской половой жидкости.

Миндаль

Этот орех давно успешно зарекомендовала себя как афродизиак, способный повысить любовное влечение. На сегодняшний день наука объясняет это тем, что в составе сладкого миндаля содержатся растительный белок, цинк, селен, а также очень важная для мужского здоровья аминокислота L-аргинин.

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