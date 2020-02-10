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Раскрыта причина трагедии с россиянами в Таиланде

Раскрыта причина трагедии с россиянами в Таиланде
Фото: AP Photo/ТАСС
По предварительной версии, вину за смерть детей возложат на капитана

Катера у тайского острова-курорта Пхукет столкнулись из-за банального несоблюдения скоростного режима. Предположительно, капитан набитого туристами плавсредства очень сильно разогнался и не смог предотвратить тарана с судном с двумя пассажирами на борту. 

Между тем в бухте, где произошла трагедия, судна должны двигаться предельно медленно и осторожно, отметил осведомитель "Лайфа". 

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в водах Таиланда столкнулись два скоростных катера. Пострадали более 20 россиян. Жертвами ЧП стали два ребенка. 

Ксения АНДРЕЕВА

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