По предварительной версии, вину за смерть детей возложат на капитана

Катера у тайского острова-курорта Пхукет столкнулись из-за банального несоблюдения скоростного режима. Предположительно, капитан набитого туристами плавсредства очень сильно разогнался и не смог предотвратить тарана с судном с двумя пассажирами на борту.

Между тем в бухте, где произошла трагедия, судна должны двигаться предельно медленно и осторожно, отметил осведомитель "Лайфа".

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в водах Таиланда столкнулись два скоростных катера. Пострадали более 20 россиян. Жертвами ЧП стали два ребенка.