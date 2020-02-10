Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Убийцы тестостерона: какие продукты вредят мужчинам

Убийцы тестостерона: какие продукты вредят мужчинам
Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
продолжениеПросто и полезно: сладкий напиток избавит от лишнего веса за неделю
Чтобы избежать импотенции, оцените свой рацион

На уровень тестостерона – главного мужского гормона, влияют не только образ жизни и возраст, но и питание. Низкий уровень может привести к импотенции и бесплодию.

Чтобы предупредить возникновение интимных проблем, следует продумать свое меню и отказаться от вредных для мужской силы продуктов.

Итак, к ним относятся соль и сахар – их употребление необходимо ограничить. При этом нужно помнить, что их мы едим не только в чистом виде – в избытке они присутствуют в ряде продуктов – это консервы, колбаса, чипсы и даже хлеб. Сладкую газировку специалисты также советуют убрать из холодильника.

Алкоголь в больших дозах также является убийцей тестостерона, хотя небольшое количество, напротив, может подстегнуть его производство в организме.

Полезное среди поклонников здорового питания льняное семя оказалось опасным для мужчин, ибо приводит к повышению эстрогена, женского полового гормона. От таких продуктов лучше отказаться.

Нежелательно также употреблять продукты из сои и мяту. Врачи советуют внимательно подходить в выбору мяса и коровьего молока – многие производители дают скоту женские гормоны, пишет автор канала STATUSMEN в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало, как поднять потенцию без виагры.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей