Чтобы избежать импотенции, оцените свой рацион

На уровень тестостерона – главного мужского гормона, влияют не только образ жизни и возраст, но и питание. Низкий уровень может привести к импотенции и бесплодию.

Чтобы предупредить возникновение интимных проблем, следует продумать свое меню и отказаться от вредных для мужской силы продуктов.

Итак, к ним относятся соль и сахар – их употребление необходимо ограничить. При этом нужно помнить, что их мы едим не только в чистом виде – в избытке они присутствуют в ряде продуктов – это консервы, колбаса, чипсы и даже хлеб. Сладкую газировку специалисты также советуют убрать из холодильника.

Алкоголь в больших дозах также является убийцей тестостерона, хотя небольшое количество, напротив, может подстегнуть его производство в организме.

Полезное среди поклонников здорового питания льняное семя оказалось опасным для мужчин, ибо приводит к повышению эстрогена, женского полового гормона. От таких продуктов лучше отказаться.

Нежелательно также употреблять продукты из сои и мяту. Врачи советуют внимательно подходить в выбору мяса и коровьего молока – многие производители дают скоту женские гормоны, пишет автор канала STATUSMEN в "Яндекс.Дзен".

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